Elecciones en Chaco: se registraron casi 75.000 votos en blanco y 22.000 nulos

Una vez concluidas las elecciones, los primeros resultados dieron cuenta de la cantidad de votos en blanco, nulos, impugnados y recurridos en la provincia.

Las elecciones legislativas nacionales de este domingo tuvieron una reñida disputa final entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que dejó a la alianza oficialista como ganadora. El resultado catapultó a dos senadores y a la misma cantidad de diputados de la alianza oficialista al Congreso Nacional, mientras que Fuerza Patria se quedó con dos escaños para la Cámara de Diputados y uno para el Senado.

Con el 99.82% de las mesas escrutadas, la ajustada victoria de La Libertad Avanza estuvo marcada por el triunfo en comunas clave. Más precisamente fueron ocho los departamentos que permitieron a la Lista 503 adjudicarse el triunfo, entre ellos San Fernando, Comandante Fernández, Chacabuco, Fray Justo Santa María de Oro, Mayor Jorge Luis Fontana, Libertad Primero de Mayo y Dos de Abril.

Así, una vez consumados los resultados provisorios, se conoció que en ambas categorías, se registraron 74.486votos en blanco. Más atrás, se encuentran los votos nulos, cuyos números fueron 10.879 en la categoría senadores y 9.516 en la sección diputados, marcando un total de 20.395.

Otro es el panorama en cuanto a los sufragios que fueron recurridos y aquellos impugnados. En el primer caso, se obtuvo un total de 1.562, mientras que los votos impugnados sumaron 466.

A la espera del escrutinio definitivo, lo que quedó en evidencia es la consolidación del voto en blanco como una de las opciones más elegidas por los chaqueños, imponiéndose como la tercera «fuerza» más votada en el territorio provincial.

Fuente:diariochaco

Comentarios