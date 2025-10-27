Detuvieron a joven de 22 años con 18 bochitas de marihuana en el Domo del Centenario

27 octubre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Esta madrugada, el personal del Cuerpo Operaciones Motorizadas, mientras se hallaba de recorridas de prevención, detuvieron a un joven de 22 años con 18 bochitas de marihuana.

El hecho sucedió a las 3, cuando interceptaron el paso de esta persona, que al verificar en una mochila que llevaba, había un frasco con 18 bochitas de marihuana, cigarros armados en su interior sustancia verde amarronada, una tijera y un picador de plástico.

Seguidamente, el personal de drogas llevó a cabo la prueba de campo la cual arrojó resultado positivo en marihuana con un total de 19 gramos.

Finalmente, trasladaron al joven hacia la Comisaria Duodécima donde quedo a disposición de la justicia

