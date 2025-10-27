Atraparon a dos menores por un violento robo en Resistencia

Se trata de dos adolescentes de 16 años, que habían golpeado a una mujer para robarle su cartera y su teléfono celular.

Dos menores de 16 años fueron detenidos este lunes, luego de protagonizar un violento asalto en Arturo Illia al 1600, hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El robo ocurrió cuando una mujer fue golpeada por dos jóvenes que le sustrajeron su cartera y su teléfono celular.

Tras la denuncia, agentes de la División Delitos Contra la Propiedad iniciaron un operativo y lograron localizarlos alrededor del mediodía del lunes, en la intersección de Ayacucho y calle 9.

Los menores fueron demorados con la cartera robada, el celular de la víctima, 4.000 pesos en efectivo y documentación a nombre de la damnificada.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como «supuesto robo y lesiones».

fuente:datachaco

Comentarios