Alertan sobre fuertes vientos, lluvias y marcado descenso de la temperatura

El ingreso de un frente del sur provocará inestabilidad en el Gran Resistencia y alrededores.

La Administración Provincial del Agua (APA) emitió un alerta por fuertes vientos, lluvias y un marcado descenso de temperatura para este martes 28 de octubre.

El aviso, que está basado en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que se espera inestabilidad climática debido al ingreso de un frente frío, que traerá lluvias, ráfagas de viento fuertes y un descenso notable de la temperatura.

El pronóstico para este martes indica lluvias y cielo cubierto. Alta probabilidad de precipitaciones (alrededor del 90%), con lluvia débil y cielo mayormente nublado.

Además, advierte sobre viento intenso, con ráfagas del sector sur de hasta 56 km/h, especialmente en Gran Resistencia y zonas cercanas, y un descenso de temperatura: Mínima de 15 °C y máxima que no superará los 21 °C, mucho más baja que en días anteriores.

Así, la APA advierte a los chaqueños que tomen precauciones ante el cambio brusco de tiempo, las lluvias y los vientos fuertes que afectarán la provincia el martes.

fuente:datachaco

