Zdero: «El pueblo del Chaco habló y eligió seguir por el camino del cambio»

Tras el triunfo de La Libertad Avanza, el gobernador agradeció al electorado, ratificó el rumbo de crecimiento provincial y llamó a «profundizar los cambios». Lo acompañaron la vicegobernadora y senadora electa, Silvina Schneider, y el senador electo Juan Cruz Godoy.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, celebró el triunfo electoral de La Libertad Avanza en la provincia, que se impuso ante Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales 2025. Desde la sede de la UCR, compartió escenario con la vicegobernadora y senadora electa Silvina Schneider y con el senador Juan Cruz Godoy, en una noche marcada por el festejo y los mensajes de agradecimiento.

«Muchas gracias, en primer lugar, quiero agradecer al pueblo del Chaco, a todos los chaqueños por concurrir al deber cívico que honra la democracia. Gracias por confiar, por acompañar y por participar», expresó Zdero al iniciar su discurso.

El mandatario valoró la conformación de una gran alianza provincial integrada por distintos espacios políticos: «Esta alianza no se conforma solo con dos partidos, sino con muchos chaqueños de bien que quieren que al Chaco le vaya bien. Estuvieron la UCR, la LLA, el PRO, Acción Chaqueña y muchos más. Entendimos el mensaje de la gente: había que unirse».

Además, aseguró que el resultado electoral ratifica el rumbo de su gestión: «Ratificamos el norte de nuestras acciones para dejar atrás el pasado lleno de corrupción. Somos conscientes de que tenemos que profundizar los cambios que vinimos a hacer. Vamos por ese Chaco, el Chaco que puede».

Por su parte, Silvina Schneider, senadora nacional electa, destacó la responsabilidad asumida y agradeció el acompañamiento de las mujeres chaqueñas: «Voy a devolver esta confianza con trabajo, compromiso y responsabilidad, para que el gobernador Leandro Zdero tenga las herramientas necesarias para poner al Chaco en pie».

La dirigente también resaltó el rol de las madres y militantes: «Agradezco a todas las mujeres que se pusieron la camiseta de la República y del Chaco, que dejaron a sus hijos convencidas de que el camino es por acá. Quiero que sepan que tienen una amiga que va a trabajar fuertemente para mejorar la calidad de vida de los chaqueños».

Finalmente, Juan Cruz Godoy, senador electo, agradeció a la militancia y al equipo provincial: «Gracias a cada trabajador, a cada vecino, a quienes fiscalizaron y nos acompañaron. Este es el resultado del esfuerzo de todos los chaqueños que creen en la libertad y en un futuro mejor».

La jornada electoral en el Chaco transcurrió con normalidad, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde se renovaron 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

