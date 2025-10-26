Wanda Nara presidenta de mesa: el mensaje de la conductora y su nuevo posteo

Wanda Nara generó revuelo en redes al publicar una foto donde insinuaba que sería presidenta de mesa, justo en la previa de las elecciones.

Wanda Nara abrió la semana con un nuevo post que generó intriga entre sus seguidores: publicó una imagen en la que sostenía una hoja con el título “Designación de Presidente de Mesa”. En el texto, insinuó que este domingo de elecciones le tocaría ejercer ese rol, lo que de inmediato despertó la atención de los medios y las redes sociales. La publicación, cargada de misterio, se viralizó y fue tema de noticia, pero en las últimas horas se reveló el verdadero motivo detrás de la foto.

La verdad de Wanda Nara presidenta de mesa

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) escribió con humor: “Este finde soy la Presidenta de mi mesa con @cervezaquilmes sin alcohol”. El posteo, que superó rápidamente los 19 mil “me gusta”, generó una ola de comentarios por la coincidencia con el contexto electoral. Muchos usuarios creyeron al principio que la conductora había sido convocada en serio para cumplir funciones en los comicios, hasta que advirtieron que en realidad se trataba de una campaña publicitaria de la marca.

Luego de las reacciones generadas, Wanda moderó mensajes aclaratorios en sus redes para que no se malinterprete la publicación. La “designación” no es oficial ni vinculada al proceso electoral, sino que forma parte de la estrategia comunicacional de la marca sin alcohol que promocionó.

En sus historias, incluso replicó contenidos satíricos que bromeaban con “fiscalizar el corte de provoleta” o “respetar al vigilante de la mesa”, jugando con el lenguaje de la campaña electoral.

A pocas horas de las elecciones, Wanda hizo un sorpresivo posteo

Mientras el debate político y mediático se agitaba por el post de la “presidenta de mesa”, Wanda también dedicó parte de su fin de semana a celebrar. Este domingo estuvo compartiendo en sus redes imágenes del cumpleaños de su hija menor, Isabella Icardi. Aunque la fecha oficial de su cumpleaños es el 27 de octubre, la empresaria adelantó el festejo al fin de semana para poder reunir a toda la familia.

Isabella cumplió 9 años, y la fiesta tuvo una ambientación cuidada con temática de osos, decoraciones cálidas, globos, stands de cookies, algodón de azúcar y un pelotero, además de animadores disfrazados de ositos. El evento contó también con credenciales personalizadas para los asistentes, zonas de juegos para los niños, un “mini bear store” para canjear premios, e inflables en el exterior.

Por el momento se desconoce sobre la presencia de Mauro Icardi, dado que se encuentra en Estambul y al parecer no viajó para el festejo.

