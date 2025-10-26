Votó Jorge Capitanich: «El sistema es muy simple y estaba todo perfecto»

Este domingo, pasadas las 8, emitió su sufragio el candidato a senador por Fuerza Patria. Tras retirarse, deseó una «excelente jornada democrática» para todos.

Tal como estaba programado, pasadas las 8, el exgobernador y candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, emitió su voto en la mesa Nº 18 de la Escuela de Educación Primaria Nº 41 de Resistencia.

Al retirarse, sostuvo: «Espero que sea una excelente jornada democrática en el Chaco y en la Argentina. En toda la geografría el clima es similar, así que creo que se darán las condiciones propicias para que sea una jornada ejemplar».

Además, señaló que posee expectativas positivas, con el deseo de que haya una buena participación ciudadana.

Sobre la Boleta Única de Papel, Capitanich manifestó: «El sistema es muy simple y estaba todo perfecto. A la tarde veremos los resultados. Quiero desear una excelente jornada cívica, sin inconvenientes y que la gente manifieste su voluntad popular».

En referencia a ello, mencionó que «la gente está bien informada».

Su día continuará en la sede del PJ: «Vamos a estar en la sede del partido con contacto directo con nuestros referentes en cada localidad».

«No hablé con Cristina, espero los resultados y, a partir de eso, las comunicaciones fluirán», concluyó.

Fuente:datachaco

