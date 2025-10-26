Tenían pedido de captura, fueron a votar, y terminaron detenidos

La mayoría de los detenidos estaban acusados por delitos de abuso sexual y violencia de género, aunque también hubo arrestos vinculados a causas por estafas, hurto y explotación sexual.

Durante las elecciones legislativas 2025, diez personas con pedido de captura fueron detenidas cuando se presentaron a votar en distintos puntos del país. La mayoría de los casos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, aunque los operativos se extendieron a varias jurisdicciones.

Según fuentes policiales, la mayoría de los detenidos estaban acusados por delitos de abuso sexual y violencia de género, aunque también hubo arrestos vinculados a causas por estafas, hurto y explotación sexual.

En La Matanza, los operativos se concentraron en diferentes escuelas del distrito. En la Escuela Primaria N°209 de Virrey del Pino, fue detenido un hombre de 35 años tras emitir su voto. Minutos después, en la Escuela Primaria N°43 de La Tablada, otro hombre, de 38 años, fue arrestado por delitos similares.

En La Plata, la policía detuvo a Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años, acusado de abuso sexual reiterado calificado. El procedimiento se realizó en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, bajo la intervención de la UFI N°17, a cargo de la fiscal Di Lorenzo, y del Juzgado de Garantías N°1. En la misma ciudad, efectivos de la Comisaría 9ª aprehendieron a otro hombre buscado por violencia de género en el Colegio «Obispo Anunciado Serafín».

En San Nicolás, personal de la DDI local arrestó a Luis Alberto Fraga, de 37 años, imputado por abuso sexual.

También en Entre Ríos se registró una detención: un hombre de 66 años, prófugo por abuso sexual agravado, fue capturado en la Escuela Provincial N°28 de Colonia Elía, Concepción del Uruguay.

En Moreno, un sospechoso acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del «cuento del tío» fue detenido en la Escuela de Educación Especial N°501. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

En Tristán Suárez, la policía arrestó a un hombre de 60 años vinculado a una causa por explotación sexual de menores en la Escuela N°2.

En Trenque Lauquen, la DDI local detuvo a Martín Alejandro Heim, de 55 años, quien tenía pedido de captura por hurto. El arresto se concretó en la Escuela N°3 tras sufragar. Por último, en la Escuela EP N°81 de La Plata fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo, de 36 años, buscado por un delito de incendio.

Las detenciones fueron coordinadas por distintas divisiones de la Policía Bonaerense y fuerzas locales, en el marco de los operativos de control dispuestos durante la jornada electoral.

Fuente:datachaco

