Seis consejos para votar con la Boleta Única de Papel

26 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La Justicia Electoral brindó algunas recomendaciones básicas para poder emitir el voto durante esta jornada. Se trata de un nuevo sistema implementado.

Este domingo, todo el país elegirá diputados y senadores nacionales con el sistema de Boleta Única de Papel.

Desde la Justicia Electoral indicaron seis consejos para aquellos que vayan a votar:

 

Boleta válida: la única boleta válida es la que el presidente de mesa extrae del talonario y entrega con su firma.

Birome oficial: marcá con la birome oficial o, en su defecto, con una de tinta negra.

Tipo de marca: podés usar cualquier tipo de marca dentro del casillero. Incluso si se pasa del recuadro, tu voto es válido (Art. 94 CEN).

Una opción por categoría: debés marcar solo una opción por cada categoría: Senadores y Diputados.

Doblar la boleta: al salir de la cabina, doblá la boleta con el mapa de Chaco hacia afuera.

Mostrar la firma: antes de introducir la boleta en la urna, mostrá a la mesa la firma del presidente.

Cumplir estos simples pasos asegura que tu voto sea válido en las Elecciones Legislativas 2025. En Chaco votamos dos categorías:

 

Senadores Nacionales

Diputados Nacionales

En la Boleta Única de Papel, marcá tu opción dentro del recuadro correspondiente a la lista que elijas con cualquier tipo de marca (✖️ ➕ ✔️ ⚫️). Lo importante es que esté dentro del recuadro y solo una marca por categoría.

 

Fuente:datachaco

