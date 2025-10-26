Schneider sufragó y llamó a votar: «Es la forma de expresarse en democracia»

La candidata a senadora nacional pidió a los vecinos que asistan a votar: «Es la forma de que otro no decidan por ellos, pero sobre todo el entender que su voto tiene el mismo valor que el de todos, es decir que su voto vale y mucho».

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider votó en Charata y llamó a la gente a votar: «Es la forma de que otro no decidan por ellos, pero sobre todo el entender que su voto tiene el mismo valor que el de todos, es decir que su voto vale y mucho».

Schneider se acercó poco después de las 10 a la EEP 32 Luis Roque Gondra, donde, luego de sufragar, habló con la prensa y destacó la practicidad de la Boleta Única de Papel (BUP). «Decirle a la gente que se acerque a votar porque es mucho más práctico que el sistema anterior, donde tenías que estar buscando diferentes boletas», dijo y agregó: «Lo importante que es ejercer ese derecho cívico y ciudadano, y ser parte de las decisiones pero sobre todo para no dejar que otros decidan por el que no va a votar», resaltó.

En esa misma línea, pidió que los vecinos se tomen «ese tiempito para expresarse, que su voto vale y mucho, y la forma de expresarse en democracia es con el voto».

Asimismo, recalcó la importancia del voto y aseveró que es «la forma de que otro no decidan por ellos, pero sobre todo el entender que su voto tiene el mismo valor que el de todos, es decir que su voto vale y mucho. Pedimos que vengan a votar, pero también entender que necesitamos que esta jornada se viva con absoluta normalidad, con mucha paz y tranquilidad porque hoy lo tenemos que vivir como una fiesta de la democracia».

Fuente:diariochaco

Comentarios