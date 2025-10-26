Juan Manuel García votó en Machagai y destacó el buen desarrollo de la jornada

El intendente y candidato a diputado nacional celebró la apertura de todas las mesas en horario, resaltó el buen funcionamiento de la Boleta Única y llamó a participar masivamente.

El intendente de Machagai y candidato a diputado nacional, Juan Manuel García, emitió su voto este domingo en la Escuela de Educación Primaria Nº 940, en una jornada electoral que comenzó con normalidad en toda la localidad.

García señaló que, a pesar del fuerte temporal que azotó durante la madrugada del sábado a distintas zonas de Chaco, el clima mejoró y permitió que la jornada se desarrollara sin dificultades. «Hubo familias afectadas y nuestro equipo estuvo trabajando desde muy temprano, pero por suerte el clima se recompuso», expresó.

El jefe comunal destacó que en todas las escuelas de Machagai las mesas abrieron en horario, con autoridades presentes y sin inconvenientes. «Quiero felicitar a todas las autoridades de mesa que cumplieron con su obligación. Hoy no tuvimos faltantes, algo que suele ser un problema. Además sorprendió la cantidad de gente que se acercó desde muy temprano a votar», aseguró.

Consultado sobre el debut de la Boleta Única de Papel, García sostuvo que el sistema funciona correctamente: «Hasta ahora no hubo mayores dificultades. Evidentemente las capacitaciones que hicieron los partidos funcionaron y la gente comprendió cómo utilizarla».

El intendente valoró la participación ciudadana y la importancia del acto electoral: «Más allá a quién se vote, lo importante es ejercer este derecho. La mejor herramienta que tenemos en democracia es el voto».

También reconoció la expectativa por los resultados: «Con mucha ansiedad, esperando que termine la jornada para ver los resultados y celebrar que la Argentina y el Chaco, una vez más, eligen en libertad a sus representantes».

Lo que dijo en redes

«Siempre con la fe y esperanza de construir una Patria que nos abrace a todos, emití mi voto en la E.E.P. Nº 940 de mi querida Machagai. Hoy vivimos una verdadera fiesta de la democracia y es muy importante que cada chaqueño y chaqueña pueda expresar en las urnas su voluntad», sostuvo García.

Fuente:diariochaco

