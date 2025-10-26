El ministro Gómez aseguró que «aproximadamente el 60%» del padrón emitió su voto

El funcionario, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González, brindó una breve conferencia en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

 

 

el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Fernando «Pato» Gómez, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González

A pocos minutos del cierre de las elecciones en nuestra provincia y en todo el país, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Jorge Fernando «Pato» Gómez, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González, brindaron una breve conferencia en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. En la misma aseguraron que «aproximadamente el 60%» del padrón electoral ejerció su deber cívico.

 

Por su parte, Gómez hizo foco en la participación ciudadana. También comentó que esta jornada electoral dejó un «balance positivo» y que «superamos la participación en la elección anterior». También indicó que la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) «mejora el medio ambiente».

 

Noticia en desarrollo…

 

Fuente:diariochaco

