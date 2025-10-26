¿Dónde voto este domingo? Consultá el padrón electoral

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Este domingo 26 de octubre los argentinos vuelven a las urnas para elegir diputados y senadores que renovarán las bancas del Congreso.

En este marco, la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que se encuentra a disposición de los electores el padrón electoral definitivo, para consultar el lugar y la mesa para sufragar.

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral. Allí, deben completarse los datos solicitados.



Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Tras seguir esos simples pasos, el ciudadano también podrá consultar sus datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La página web cuenta con un apartado para reclamos, ante la detección de cualquier error.

Fuente:datachaco

