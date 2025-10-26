Categórico triunfo de La Libertad Avanza en todo el país: la diferencia roza los 10 puntos

Milei iniciará una segunda etapa de mandato con mayor respaldo en el Congreso. En Chaco también consiguió un resultado que le beneficia.

Con más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas nacionales 2025, consolidando su posición como la primera fuerza política del país. En Chaco, la coalición oficialista también se impuso y retuvo la mayoría de los votos en una de las ocho provincias que este año renovaban bancas en el Senado de la Nación.

En el distrito chaqueño, los candidatos oficialistas encabezaron la elección tanto en la categoría de senadores nacionales como en la de diputados, contribuyendo a la victoria general del Gobierno en todo el país. Con esta elección, La Libertad Avanza se quedó con las tres bancas en juego en el Senado en CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego, lo que le permitirá al oficialismo equilibrar fuerzas en una Cámara que hasta ahora le resultaba adversa.

A nivel nacional, el oficialismo obtuvo el 40,81% de los votos para la Cámara de Diputados, superando con claridad al peronismo —que compitió bajo el sello Fuerza Patria y con listas aliadas provinciales—, que alcanzó el 31,6%. De esta forma, La Libertad Avanza se impuso en 16 distritos del país: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados lograron imponerse en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. La mayor sorpresa de la jornada electoral se dio en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli obtuvo el 41,53% de los votos, superando al peronismo, que alcanzó el 40,84%, pese a haber ganado las elecciones locales hace apenas seis semanas por una diferencia de 14 puntos.

El resultado nacional representa una amplia victoria política para el presidente Javier Milei, quien venía de atravesar semanas de tensión por los escándalos de corrupción en la Agencia de Discapacidad y la volatilidad económica. Aun así, el oficialismo consiguió un resultado que superó las expectativas y le otorga al mandatario una posición fortalecida en el Congreso.

Durante la campaña, Milei había declarado que su meta era alcanzar al menos un tercio de los diputados para «blindar» las decisiones del Gobierno. Con los resultados de este domingo, el Presidente no solo alcanzó ese objetivo, sino que lo superó, garantizándose mayor margen político para avanzar con sus reformas y definir cambios en el Gabinete.

Desde el Hotel Libertador, la primera imagen de la noche mostró a Karina Milei en un papel inusual como vocera, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos habían sido señalados recientemente por la oposición a raíz del escándalo en la Agencia de Discapacidad, pero su presencia conjunta en el búnker reflejó una señal de cohesión dentro del espacio oficialista.

Poco después, llegó a la sede de campaña el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, uno de los funcionarios más aplaudidos de la noche. Caputo fue una figura clave en las últimas semanas, especialmente por su intervención en las negociaciones con Estados Unidos, que resultaron decisivas para estabilizar el dólar y evitar una nueva corrida cambiaria.

Con este resultado, Milei se aseguró una fuerte base legislativa y un respiro político tras meses de turbulencias. El mandatario tiene previsto hablar cerca de las 22 horas, en un discurso en el que se espera que agradezca el respaldo electoral y trace las líneas del rumbo económico y político de los próximos meses.

La elección de este domingo no solo definió el equilibrio del Congreso, sino que también reconfiguró el mapa político nacional. En provincias como Chaco, donde el oficialismo logró imponerse, el resultado consolida la presencia libertaria en el norte argentino y marca un nuevo escenario de poder para el Gobierno en el camino hacia 2027.

TagsElecciones Legislativas 2025

