Boleta Única Papel: qué hacer si te equivocás al marcar tu voto este domingo

Por primera vez se vota con Boleta Única de Papel y surgen dudas. Te explicamos qué hacer si te equivocás, cuándo podés pedir otra boleta y cómo saber si tu voto es válido, nulo o en blanco.

Este domingo 26 de octubre se realizan las elecciones legislativas nacionales y, además de renovar 127 diputados y 24 senadores, habrá una novedad clave: por primera vez en todo el país se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales.

Este cambio genera varias preguntas entre los votantes, especialmente una: ¿qué pasa si me equivoco al marcar? La respuesta es simple: podés pedir otra boleta y votar de nuevo. Acá te contamos cómo funciona.

¿Qué hacer si marcás mal la boleta?

Si al momento de marcar la boleta cometés un error -por ejemplo, señalás más de una opción en la misma categoría o elegís una por accidente- tenés derecho a pedir una nueva. El procedimiento es el siguiente:

Salí de la cabina de votación con la boleta en la mano y avisale al presidente de mesa que te equivocaste.

El presidente de mesa guardará la boleta errónea en un sobre especial de «boleta reemplazada», donde se anota el motivo.

Te entregará una nueva boleta firmada desde el talonario y una lapicera oficial para que vuelvas a votar.

Volvés a la cabina, marcás correctamente tu voto, la doblás con la firma visible y la depositás en la urna.

Tu derecho a votar no se pierde y el error no anula tu participación. El sistema está preparado para resolverlo con transparencia.

¿Cuándo un voto es válido?

Tu voto será considerado válido o afirmativo cuando:

Marcás una sola opción por categoría (una para Diputados y otra para Senadores).

La marca es clara y está hecha con la lapicera oficial.

La boleta está intacta y se puede leer sin dificultades.

Importante: La marca puede ser una cruz, tilde, círculo o cualquier símbolo claro y dentro del casillero.

¿Cuándo un voto es nulo?

La Cámara Nacional Electoral señala que el voto es nulo si:

Se utiliza una boleta que no es oficial o está sin la firma del presidente de mesa.

Hay dos o más marcas en una misma categoría (solo se anula esa categoría).

La boleta está rota o alterada y no se entienden las preferencias.

Se escriben frases, dibujos o símbolos que tapen la información.

Se coloca cualquier objeto dentro de la urna junto con la boleta.

¿Qué es un voto en blanco?

Un voto queda en blanco cuando:

No se marca ninguna opción en una categoría de la boleta.

Se puede votar una categoría (por ejemplo, Diputados) y dejar otra sin marcar (Senadores). En ese caso, solo esa categoría queda en blanco.

Otros tipos de votos

Voto recurrido: cuando un fiscal objeta un voto y deja constancia por escrito. Se analiza después del escrutinio provisorio.

Voto de identidad impugnada: se usa cuando hay dudas sobre la identidad del votante. Se resuelve en el escrutinio definitivo.

Fuente:diariochaco

Comentarios