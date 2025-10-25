Veda electoral: ¿Desde qué hora no se podrá comprar ni vender bebidas alcohólicas?

Durante ese período, los bares, restaurantes, supermercados y locales comerciales deberán suspender la comercialización de alcohol, bajo pena de multas o arrestos de hasta seis meses en caso de incumplimiento.

En el marco de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre continúa la veda electoral, que establece una serie de restricciones destinadas a garantizar la transparencia y la tranquilidad del proceso democrático. Una de las más consultadas por los votantes es la relacionada con la venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el artículo 71 del Código Electoral Nacional, en todo el territorio chaqueño no se podrán vender bebidas alcohólicas desde las 20 horas de este sábado 25 hasta el cierre de los comicios del domingo, a las 18.

Durante ese período, los bares, restaurantes, supermercados y locales comerciales deberán suspender la comercialización de alcohol, bajo pena de multas o arrestos de hasta seis meses en caso de incumplimiento.

Además, la veda electoral inició 48 horas antes del inicio de la votación, es decir, el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, y se extenderá hasta las 21 del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. En este lapso están prohibidos los actos públicos de campaña, la difusión de encuestas, la publicidad partidaria y cualquier tipo de actividad proselitista.

El objetivo de esta medida es favorecer un clima de reflexión y equidad, evitando presiones o influencias externas sobre el electorado. Aunque el impacto de las redes sociales ha generado debates sobre la vigencia de estas normas, la veda sigue siendo una herramienta clave dentro del sistema electoral argentino.

