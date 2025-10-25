Un hombre murió electrocutado en Puerto Vilelas tras tocar cables eléctricos

El fallecido fue hallado por su tío en la vía pública.

Un trágico hecho ocurrió en la mañana de este sábado en la localidad de Puerto Vilelas, donde un hombre de 34 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en el barrio Villa Forestación.

Según el informe policial, el hecho se registró alrededor de las 7:35, cuando un hombre de 40 años dio aviso a la policía sobre una persona que habría sufrido una descarga eléctrica en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la veracidad del llamado y hallaron a Alejandro Oliva de 34 años, sobrino del denunciante, sin signos vitales. De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima habría entrado en contacto con cables eléctricos, aunque todavía se investigan las circunstancias precisas del hecho.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, a cargo del doctor Quintana, arribó minutos después y confirmó el fallecimiento.

La Fiscalía Penal N° 2, a cargo de la doctora Ana Graciela González de Pacce, dispuso que se tome declaración testimonial al tío de la víctima y que intervenga el médico policial de turno, doctor Horacio Vargas. Además, se ordenó que, si resultara necesario, se practique la autopsia correspondiente con la participación del Gabinete Tanatológico.

Las autoridades continuaban las actuaciones judiciales y periciales para determinar las causas exactas del accidente.

