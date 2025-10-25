Tragedia en Tres Isletas: una niña de 9 años murió tras un choque en la Ruta 95

La niña viajaba junto a sus padres en un auto. Del accidente también participó una camioneta donde iba un hombre de 60 años.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este sábado en la localidad de Tres Isletas, donde una niña de 9 años perdió la vida tras un fuerte impacto entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 95, a la altura de Villa Carlos Palacios, a unos cuatro kilómetros de la rotonda de acceso.

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro se registró alrededor de las 3:10, y estuvo protagonizado por una camioneta Chevrolet Silverado blanca, conducida por un hombre de 60 años, domiciliado en la ciudad de Tres Isletas, y un Volkswagen Gol Trend azul conducido por un hombre de 55 años, residente en Villa Rural Carlos Palacios.

En el automóvil viajaban también una mujer de 49 años, oriunda de Juan José Castelli, y su hija Florencia Álvarez de 9 años. Tras el impacto, los tres ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local, aunque debido a la gravedad de las lesiones, la menor y la mujer fueron derivadas al Hospital de Juan José Castelli.

El informe médico del médico de ese nosocomio, indicó que la mujer presentaba politraumatismos y un traumatismo encéfalocraneano moderado a grave, permaneciendo en observación y tratamiento. En tanto, la niña fue diagnosticada con politraumatismos, fractura de cráneo, clavícula y cadera, por lo que fue derivada al Centro Médico de Alta Complejidad (CMC) de Resistencia.

Sin embargo, cerca de las 4:55, las autoridades del hospital de Castelli confirmaron el fallecimiento de la menor como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta, fue examinado por el galeno del hospital local, quien constató lesiones leves y resultado negativo en el test de alcoholemia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, la División Criminalística y personal sanitario. Ambos vehículos fueron secuestrados y la Fiscalía en turno ordenó la identificación formal del conductor de la camioneta para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

