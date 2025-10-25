Policías asistieron a una nena que convulsionaba

Los agentes procedieron a realizar la intervención correspondiente y trasladaron rápidamente a la niña junto a sus padres al Hospital Pediátrico.

En la madrugada del sábado, alrededor de las 3:15, personal de la División Patrulla Preventiva fue comisionado por el 911 hacia una vivienda, ubicada en Seitor N° 300, aproximadamente, tras recibir un llamado por una supuesta menor convulsionando.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 30 años, quien manifestó que su hija de apenas un año estaba sufriendo convulsiones.

Ante la urgencia del caso, los agentes procedieron a realizar la intervención correspondiente y trasladaron rápidamente a la niña junto a sus padres al Hospital Pediátrico.

La menor fue atendida por la médica pediatra de guardia, quien diagnosticó una convulsión febril. La paciente quedó en observación para su seguimiento clínico.

Fuente:datachaco

