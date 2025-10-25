Ingresaron a robar en la casa del ex gobernador Bacileff Ivanoff: hay un detenido

Juan Carlos Bacileff Ivanoff se encuentra de viaje, por lo que la denuncia por el hecho la realizó un amigo que se encuentra al cuidado de la casa.

Un intento de robo se registró en la noche del viernes en la vivienda del exgobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ubicada sobre avenida Italia 1997 de Resistencia. Un hombre de 33 años fue detenido tras ser sorprendido con elementos que habrían sido sustraídos del domicilio.

Según informaron fuentes policiales , el hecho ocurrió alrededor de las 22:30, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un posible robo en curso en la propiedad. Inmediatamente, móviles de la División Patrulla Preventiva y de la comisaría se dirigieron al lugar.

En las inmediaciones fue aprehendido S.A.P, de 33 años, quien tenía en su poder cuatro sábanas, una crema para cabello, una mochila negra marca Chenson, una manta, un cinturón marrón de cuerina, una camiseta de fútbol y una funda de almohada, entre otros objetos presuntamente robados del domicilio.

En el lugar se constató daño en la cubierta del jardín interno, con el enrejado forzado, y se tomaron fotografías y rastros, aunque estos últimos arrojaron resultados negativos.

El encargado de la vivienda, un amigo del exgobernador, realizó la denuncia y explicó que Bacileff Ivanoff se encontraba de viaje desde el martes 21 de octubre. Indicó además que las habitaciones del segundo y tercer piso estaban revueltas, pero que el dueño de la casa no guarda dinero ni objetos de alto valor en el domicilio, por lo que solo se constató la faltante de prendas de vestir y una pava eléctrica.

En el procedimiento intervinieron agentes de la División Investigaciones Complejas, Rastros y Antecedentes Personales, además del Comisario Juan Carlos Sosa, fiscalizador de turno de la Zona I Metropolitana.

El detenido permanece alojado en la Comisaría Octava en carácter de demorado.

