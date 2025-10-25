Identificaron y detuvieron al hombre que prendió fuego un automóvil

Personal de la División Investigaciones detuvo a un sujeto que prendió fuego al vehículo de una empleada judicial. El hecho se registró el jueves pasado.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando la damnificada, una ciudadana de 63 años, escuchó sonar la alarma de su rodado. Al salir, constató que su automóvil, un Toyota Corolla blanco, estaba incendiándose en el garaje de su domicilio.

En dicho momento, intervinieron los bomberos y se secuestró una botellita de plástico. Luego, se realizaron relevamientos de cámaras cercanas al lugar de los hechos desde el día del hecho.

En las cámaras frente al lugar, a las 5:17, se constató el paso de un automóvil negro. Más tarde, a dos cuadras del lugar del hecho, observaron a un sujeto robusto con un objeto bajo su brazo dirigiéndose al lugar del hecho.

Asimismo, realizaron un seguimiento del rodado y se obtuvieron imágenes de una firma comercial, constatándose que se trataba de un Renault Kwid, negro.

Además, averiguaron que el automóvil había cargado combustible a las 5:27 y que también se había cargado nafta en un recipiente de plástico. Ante ello, investigaron al propietario del automóvil, quien resultó ser P.J.R, domiciliado en Villa Ángela.

Se cruzó información con la DIC Villa Ángela y se supo que P. había vendido el automóvil. En horas de la tarde, la Policía constató que el poseedor del rodado era J.T, según relatos de vecinos, adicto a las drogas.

Posteriormente, cotejaron el perfil de la red social y se asumió que coincidía físicamente con el supuesto autor del hecho. En horas de la tarde, luego de realizar tareas de inteligencia reservada, se logró encontrar el automóvil en cuestión, circulando por calle Liniers y Caceros de Charata.

Se procedió a demorar al conductor, T.J.S, de 34 años, con domicilio en calle Liniers al 500 de Charata. Los efectivos secuestraron el automóvil Renault negro y se condujo a la persona a sanidad policial.

El fiscal en turno ordenó la conducción del mismo a la Comisaría Segunda, lo cual fue trasladado y entregado a dicha comisaría por razones de jurisdicción. Se remitieron las actuaciones a esa dependencia policial.

Fuente:datachaco

Comentarios