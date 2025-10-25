Identificaron al hombre que habría sacado un crédito a nombre de una jubilada

El sujeto entregó la motocicleta que sacó con el crédito de más de 8 millones de pesos. Además, también tenía otras tres motos que consiguió de la misma forma.

La Policía identificó al presunto estafador de una jubilada que denunció que sacaron un millonario crédito para comprar una motocicleta en Resistencia.

El caso se dio a conocer hace pocos días, tras una denuncia de parte de una mujer de 74 años, quien manifestó que fue víctima de una maniobra de presunta suplantación de identidad mediante la cual se habría tramitado un crédito a su nombre por $ 8.197.200 y un total a devolver de $ 22.002.570.

La denunciante indicó que se dio cuenta luego de que en septiembre recibió una llamada de una supuesta financiera que le informó sobre el préstamo solicitado en Tucumán. Con el crédito, compraron la motocicleta en una concesionaria de Resistencia.

Tras la denuncia, personal policial realizó investigaciones y solicitó documentaciones a la concesionaria involucrada, además de pedir registros de las cámaras de seguridad. Además, obtuvieron la trazabilidad digital del préstamo, IP de origen, validación biométrica y CBU de destino, elementos esenciales para reconstruir la maniobra delictiva.

Luego del trabajo, los agentes identificaron a E.V.G.N., de 34 años, quien se supo que retiró la motocicleta en cuestión y, al conocer la causa, decidió entregar voluntariamente el vehículo. Además, entregó otras tres motocicletas, reconociendo que fueron adquiridas bajo la misma modalidad delictiva, por lo que fueron secuestradas para determinar su origen. Al momento, no informaron si el sujeto fue detenido.

Pusieron en conocimiento al Equipo Fiscal N° 1, a cargo de Ingrid Wenner y las investigaciones continúan.

