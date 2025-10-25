Estudiantes chaqueños se destacaron en las olimpiadas nacionales de informática

Alumnos de escuelas técnicas del Chaco brillaron en las Olimpiadas Nacionales de Informática, Innovación, Electrónica y Tecnología (ONIET), realizadas en Córdoba. Obtuvieron el primer y segundo puesto en distintas categorías con un proyecto innovador llamado Biomec, que busca mejorar la atención médica mediante tecnología.

Un grupo de estudiantes chaqueños obtuvo destacados resultados en las Olimpiadas Nacionales de Informática, Innovación, Electrónica y Tecnología (ONIET), organizadas por la Universidad Nacional Blas Pascal, en la provincia de Córdoba.

Los jóvenes Tiago Sánchez Ojinaga, Ezequiel Widera, Elías Pavich Bois y Enzo Soto, de la EET N° 33 «Carlos Silva» de Barranqueras, se consagraron con el primer puesto en la categoría «Tópicos de Actualidad», mientras que Fernando Suárez y el propio Ezequiel Widera obtuvieron el segundo lugar en «Batalla Matemática».

El Ministerio de Educación del Chaco destacó con orgullo la participación de alumnos de cinco escuelas técnicas: la EET N° 1 «Paula Albarracín» de Villa Ángela, la EET N° 24 «Simón de Iriondo» y la EETA N° 32 «Martín Lidoro Guzmán» de Resistencia, además de las EET N° 2 «General José de San Martín» y la EET N° 33 «Carlos Silva» de Barranqueras. Los estudiantes estuvieron acompañados por el profesor Alexis Ocampo.

La misma delegación representará al Chaco la próxima semana en la Roboliga, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires , llevando una vez más el talento y compromiso de la educación técnica provincial.

Desde la cartera educativa felicitaron y alentaron a los estudiantes y docentes que participaron de estos encuentros, que no solo promueven el trabajo en equipo y la búsqueda del conocimiento, sino que también visibilizan proyectos innovadores en ciencias, robótica, informática y tecnología.

Tiago Sánchez Ojinaga, alumno de 6º año de la EET N° 33, compartió su experiencia en la competencia nacional y en la instancia provincial, la Olimpiada Provincial de Robótica, Informática, Innovación, Electrónica y Tecnología (OPRIET) 2025, desarrollada en septiembre en la EETA N° 32 de Resistencia.

«Allí presentamos nuestro proyecto llamado Biomec, que venimos desarrollando hace más de un año. Es un dispositivo que permite al médico tomar la huella del paciente para acceder a sus datos médicos relevantes y continuar con el tratamiento. Con este proyecto ganamos el primer puesto en la OPRIET y eso nos permitió viajar a Córdoba para competir en la ONIET», explicó Tiago.

El joven valoró la oportunidad de representar al Chaco: «Significó muchísimo para nosotros. Conocimos a muchas personas, proyectos nuevos, aprendimos muchísimo y nos unió como grupo. Nos dejó en claro que siempre se puede seguir creciendo», expresó.

Por su parte, Ezequiel Widera adelantó sus expectativas para la próxima competencia: «Ahora nos estamos preparando para la Roboliga, donde llevaremos Biomec con todas las mejoras que surgieron tras la experiencia en Córdoba. Queremos dejar bien representada a nuestra institución y seguir aprendiendo cosas que nos servirán para el futuro profesional».

Por su parte, el profesor Alexis Martín Ocampo, orientador del proyecto, resaltó el desempeño de sus alumnos: «La presentación de Biomec estuvo a la altura de las grandes escuelas técnicas del país. Lograron una puntuación del 83% en el eje ‘Salud y Bienestar’, demostrando un gran nivel en la categoría de prototipos. Es un orgullo ver cómo aplican los conocimientos adquiridos en Sistemas Electrónicos de Control y en las Prácticas Profesionalizantes», afirmó.

