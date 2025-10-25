Detuvieron a un hombre por agredir a una inspectora de tránsito

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de las avenidas Castelli y Urquiza.

Un hombre de 28 años fue detenido este sábado por la madrugada luego de agredir físicamente a una inspectora de tránsito municipal en la ciudad de Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 en la intersección de las avenidas Castelli y Urquiza , cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva advirtieron que un hombre golpeaba a una mujer en la vía pública.

De inmediato, los agentes intervinieron y procedieron a la demora del agresor, quien fue trasladado a la Comisaría Quinta de Resistencia.

La víctima, identificada como inspectora de tránsito municipal, fue invitada a radicar la denuncia correspondiente. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales de rigor.

Fuente:datachaco

Comentarios