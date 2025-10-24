Proponen ley para atención y cuidado de chicos con diabetes en escuelas chaqueñas

Un proyecto de ley propone la creación del Programa de Actuación Escolar para la Atención del Alumno con Diagnóstico de Diabetes, destinado a todos los niveles educativos —inicial, primario y secundario— de gestión pública y privada. El mismo fue presentado por la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, y busca garantizar la seguridad y la igualdad de oportunidades para los estudiantes que padecen esta enfermedad.

El proyecto establece, entre sus objetivos, concientizar sobre la diabetes y sus tratamientos mediante capacitaciones específicas al personal docente y no docente, protocolos de actuación ante emergencias y planes personalizados de cuidado entre otras estrategias de adaptación escolar. Además, plantea la designación de referentes internos en cada institución y la articulación entre las familias, el sistema de salud y los establecimientos educativos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta se encuentra en el artículo 7, que garantiza la libre ingesta de alimentos y bebidas durante la jornada escolar sin restricciones para los alumnos con diabetes. El texto también dispone el libre acceso a los sanitarios en cualquier momento y la obligación de contar con azúcar o bebidas azucaradas disponibles en todas las actividades donde participe el estudiante, con el fin de prevenir o corregir episodios de hipoglucemia.

En tanto, el artículo 8 incorpora medidas específicas en los comedores escolares, donde los menús deberán ser saludables y contemplar las necesidades nutricionales de los alumnos con diabetes. Los responsables de cocina deberán ajustar las raciones de hidratos de carbono, pan y frutas según las pautas médicas, y vigilar la ingesta de los niños para evitar descompensaciones. Además, cada institución deberá contar con un botiquín que incluya azúcar y un medidor de glucosa.

La iniciativa también prevé que los establecimientos no podrán impedir el ingreso de insumos o medicamentos necesarios para el control de la enfermedad, y que se deberán garantizar las condiciones para la participación plena del alumno en todas las actividades curriculares y extracurriculares.

Según los fundamentos del proyecto, la propuesta responde a la necesidad de crear entornos escolares inclusivos, donde los niños y adolescentes con diabetes puedan desarrollarse con normalidad y sin barreras. «El alumno con diabetes es un niño más, con el mismo potencial de aprendizaje y participación. Solo requiere acompañamiento y previsión«, señala el texto.

De aprobarse, la autoridad de aplicación sería compartida entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Diabetes del Ministerio de Salud, encargados de coordinar capacitaciones, fiscalizar el cumplimiento de la ley y articular con los municipios su implementación en todo el territorio provincial.

