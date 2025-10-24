Misteriosa desaparición de un hombre: se fue con un desconocido y no volvió

El hombre mide 1,70 metros de altura, es de contextura robusta, de tez morena, cabello corto, lacio, negro con canas, y tiene tatuajes en el pecho con la leyenda «Lautaro» y otro en la pierna derecha que dice «Silvia». En ese momento, Gómez vestía pantalón tipo corte chino negro, remera de mangas cortas beige con estampa blanca, y zapatillas deportivas marca Adidas, color negro y blanco.

Según el parte policial, la denunciante comentó que tanto ella como su esposo son oriundos de Buenos Aires y que, actualmente, están viviendo en la capital chaqueña junto a su familia. También relató que, en la madrugada de este viernes, alrededor de la 1:10, Gómez estaba junto a su cuñado, identificado como M. C., en la intersección de las avenidas Guerrero y Sarmiento, luego de haber regresado de Corrientes.

El cuñado manifestó que, momentos después de su arribo, Gómez se retiró del lugar junto a un sujeto desconocido y emprendieron viaje por avenida Guerrero hacia los ascendentes, donde lo perdió de vista. Los uniformados realizaron varios recorridos por la zona, pero sin resultados.

Del caso tomó conocimiento el Equipo Fiscal en turno, que dispuso activar el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se dio intervención a las unidades especiales y se remitieron las actuaciones a la Comisaría Duodécima Metropolitana por razones de competencia y jurisdicción.

