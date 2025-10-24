La provincia entera se encuentra bajo un alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana, dos tipos de alerta por tormentas: uno naranja y otro amarillo, los cuales difieren específicamente por la intensidad de cada una, y que abarca a gran parte del centro y norte del país.

Según el mapa que se observa, toda la provincia del Chaco se encuentra bajo un alerta amarillo, el cual refiere a posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Solamente la zona que abarca a los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, está exenta de dicha alerta para el día de hoy: sin embargo, hay un alerta naranja para ellos a partir de mañana sábado por la mañana.

Comentarios