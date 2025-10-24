La Poceada chaqueña quedó vacante este jueves: el sábado se juegan $ 111 millones

Ningún apostador acertó a los cinco números y el pozo se agrandó para el sorteo del fin de semana.

La Poceada chaqueña quedó vacante en el sorteo de este jueves y ningún apostador pudo hacerse con el premio principal de más de $ 52 millones. Así, para este sábado el pozo acumulado es de más de $ 111 millones.

Los números de la suerte que fueron esquivos para los chaqueños fueron: 30, 34, 40, 50, 66, 74, 86, 88, 90 y 93.

Con cuatro aciertos, 23 personas se llevaron $ 633.064, 1; con 3 números pegados, 656 jugadores se hicieron con $ 5.548,96 y 7.234 salvaron el valor de la jugada.

