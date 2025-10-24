Empleada doméstica sustrajo dólares de ahorro de su patrón

Este jueves, un vecino oriundo de Coronel Du Graty, denunció que desconocidos le habrían sustraído dólares desde su domicilio, los cuales eran producto de sus ahorros.

Tras tareas investigativas realizadas por el personal de esta Comisaría, se logró la aprehensión de una mujer, identificada como C.G.D, de 29 años, quien sería empleada doméstica del damnificado.

Ante ello, se logró el secuestro de la suma de mil dólares discriminados en diez billetes de USD 100.

Conforme directivas de la Fiscalía N° 3 de Villa Ángela en turno, la mujer permanece alojada en esta dependencia y los dólares secuestrados fueron restituidos al damnificado.

