Detuvieron a dos personas por el robo de una yegua en un campo de Sáenz Peña

Efectivos de la Sección Rural de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto con personal de la División Operaciones Rurales de Machagai, lograron esclarecer un hecho de supuesto abigeato y daño ocurrido en la zona de Bajo Hondo Chico.

El operativo se inició tras la denuncia de un productor ganadero, quien advirtió el robo de una yegua de su propiedad, luego de que desconocidos cortaran los alambres de su campo. Otros vecinos de la zona también denunciaron daños en sus alambrados.

Tras el análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad rurales, los presuntos autores fueron identificados como L. G. C., de 21 años, y G. N. S., de 32 años, ambos domiciliados en Colonia Aborigen.

Con la intervención de la Fiscalía de Delitos Rurales de Machagai, a cargo de la Dra. María Emilia Rudaz, se dispusieron distintos procedimientos que permitieron la detención de ambos sospechosos. Durante los allanamientos, se secuestraron una motocicleta Keller negra y blanca —presuntamente utilizada para cometer el ilícito—, prendas de vestir con manchas de barro y una gorra que coincidía con la utilizada por uno de los implicados al momento del hecho.

Posteriormente, tras un intenso rastrillaje en una zona de espesa vegetación del lote 43 de Colonia Blas Parera (Quitilipi), los agentes lograron hallar la yegua sustraída, una hembra zaina oscura, raza cuarto de milla y preñada, que se encontraba atada a un árbol. El animal fue trasladado en un camión oficial y restituido a su propietario.

Los sospechosos fueron notificados de su aprehensión y alojados en la comisaría de Machagai, quedando a disposición de la Justicia.

