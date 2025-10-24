¿Cómo será el proceso para las personas con discapacidad que vayan a votar?

Aquellas personas con discapacidad que deseen acercarse a emitir su derecho, podrán hacerlo a través de distintos procedimientos.
De cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, donde se votará para renovar bancas de diputados y senadores nacionales, Iprodich junto al Tribunal Electoral capacitaron a los ciudadanos sobre los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad.
BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP)
- Vas a tener dos categorías de cargos a elegir (diputados y senadores nacionales).
- En cada categoría deberás marcar en el cuadrante de tu candidato/partido a elegir.
CABINA DE VOTACIÓN ACCESIBLE
- El elector que lo necesite puede solicitar usar la Cabina de Votación Accesible, la autoridad de mesa deberá acercarse con la urna al lugar dispuesto, y el elector puede emitir sufragio sin afectar la validez de su voto.
- Está ubicada cerca de la entrada principal, evitando escaleras o pasillos estrechos.
- Tiene mayor amplitud para permitir el ingreso de sillas de ruedas o acompañantes.
PRIORIDAD DE VOTO
- Podés votar sin hacer fila.
- Pedile a la autoridad de mesa que te permita votar sin esperar.
VOTO ASISTIDO
- Podés acercarte a la cabina de votación con una persona de tu confianza.
- Podés pedirle asistencia a la autoridad de mesa.
PERRO DE ASISTENCIA
- Si te acompaña un perro guía puede entrar con vos al establecimiento y a la cabina de votación.
Cada escuela contará con una carpeta accesible que podrá ser solicitada al presidente de mesa:
- Incluye la plantilla Braille con estructura de la BUP.
- Explicación en macro tipo (letra ampliada)
- Código QR con audio explicativo.
PLANTILLA GUÍA
- Podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón.
- También puede firmar en tu lugar si lo necesitás.
- Podés solicitar la plantilla guía para marcar la Boleta Única de Papel (BUP).
