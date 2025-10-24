¿Cómo será el proceso para las personas con discapacidad que vayan a votar?

Aquellas personas con discapacidad que deseen acercarse a emitir su derecho, podrán hacerlo a través de distintos procedimientos.

De cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, donde se votará para renovar bancas de diputados y senadores nacionales, Iprodich junto al Tribunal Electoral capacitaron a los ciudadanos sobre los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad.

BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP)

  • Vas a tener dos categorías de cargos a elegir (diputados y senadores nacionales).
  • En cada categoría deberás marcar en el cuadrante de tu candidato/partido a elegir.

CABINA DE VOTACIÓN ACCESIBLE

  • El elector que lo necesite puede solicitar usar la Cabina de Votación Accesible, la autoridad de mesa deberá acercarse con la urna al lugar dispuesto, y el elector puede emitir sufragio sin afectar la validez de su voto.
  • Está ubicada cerca de la entrada principal, evitando escaleras o pasillos estrechos.
  • Tiene mayor amplitud para permitir el ingreso de sillas de ruedas o acompañantes.

PRIORIDAD DE VOTO

  • Podés votar sin hacer fila.
  • Pedile a la autoridad de mesa que te permita votar sin esperar.

VOTO ASISTIDO

  • Podés acercarte a la cabina de votación con una persona de tu confianza.
  • Podés pedirle asistencia a la autoridad de mesa.

PERRO DE ASISTENCIA

  • Si te acompaña un perro guía puede entrar con vos al establecimiento y a la cabina de votación.

Cada escuela contará con una carpeta accesible que podrá ser solicitada al presidente de mesa:

  • Incluye la plantilla Braille con estructura de la BUP.
  • Explicación en macro tipo (letra ampliada)
  • Código QR con audio explicativo.

PLANTILLA GUÍA

  • Podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón.
  • También puede firmar en tu lugar si lo necesitás.
  • Podés solicitar la plantilla guía para marcar la Boleta Única de Papel (BUP).

