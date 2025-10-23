Tras zigzaguear por una maniobra, volcó un camión por la Ruta Nº 13

El accidente de tránsito ocurrió este jueves por la mañana, cuando el vehículo terminó sobre uno de sus laterales. No hubo personas lesionadas.

En la mañana de este jueves, alrededor de las 10:35, se produjo un accidente vial en la Ruta Nº 13, a unos 5 kilómetros del casco urbano de General Pinedo.

Personal policial arribó al lugar estableciendo como partícipe a un camión Iveco, naranja, guiado por C.S.E.M, de 32 años, domiciliado en Santiago del Estero, quien iba acompañado por otro hombre B.L.F, de 27 años.

Ambos manifestaron que pasaron por un charco grande de agua en dicha ruta y el camión comenzó a zigzaguer, no pudiendo controlar el vehículo. Ante ello, el rodado terminó volcando a un costado de la banquina.

Los ocupantes no resultaron con lesiones, solo daños materiales. El conductor aguardaba la grúa para que pueda ser remolcado el camión.

