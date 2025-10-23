Luis Caputo se expresó sobre el dólar a $ 1500: «Estoy más que cómodo»

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que con el dólar a $ 1500 «Estoy más que cómodo». «La moneda es un reflejo y dice si la economía si está ordenada o no», sostuvo y explicó que en términos históricos el dólar actual está «holgadamente por encima» de aquel de la salida del cepo durante la gestión de Mauricio Macri y agregó que por eso «hay exportaciones récord, porque el tipo de cambio, como dijo el secretario (Scott) Bessent, lejos de ser bajo es más bien alto», sostuvo.

Además, insistió en que no cambiará el esquema de bandas de flotación tras las elecciones del domingo: «Es un cuento, ya hemos visto esto varias veces que en nuestro mandato tratan de instalar cosas».

«Estamos en un esquema de bandas que está perfectamente calibrado, con el Banco Central perfectamente capitalizado, tenemos fundamentos económicos como la Argentina no tuvo nunca y ahora tenemos un soporte financiero como ningún país en el mundo recibió. El país más importante del mundo te está diciendo ‘quiero que le vaya bien a los argentinos’», expresó.

Y destacó: «Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera, nosotros, si va a uno de los extremos de la banda, actuamos».

«Hoy la gente está comprando en el techo de la banda, no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota, no nos metemos en las decisiones de la gente. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1200, ni con los que compran en $1500″, sostuvo.

No obstante, el ministro aclaró que el dólar «va a seguir moviéndose» y que el Tesoro de Estados Unidos «va a seguir comprando siempre que le parezca un precio razonable».

Además, confirmó que el Gobierno se encuentra trabajando para acceder a un swap adicional por otros US$ 20.000 millones.

«El mensaje más importante de Bessent es que todas las herramientas financieras están arriba de la mesa, Estados Unidos las va a usar para que a los argentinos les vaya bien», aseguró.

Para Caputo, «hacer las cosas mal durante tanto tiempo te quita credibilidad». «Argentina no tiene, entonces tenés que estar mostrando constantemente resultados para ganar credibilidad», añadió.

Comentarios