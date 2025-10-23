Las ventas en supermercados subieron 0,3% interanual en agosto

El consumo no da señales de recuperación, y las ventas en supermarcados tuvieron en agosto una leve suba interanual, al tiempo que en la comparación mensual volvieron dar un resultado negativo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En ese marco, las ventas en supermercados registraron en agosto una suba del 0,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, y sumaron su octavo mes consucutivo en alza, aunque con un ritmo muy inferior al de meses anteriores.

Asimismo, el acumulado enero-agosto de 2025 presentó una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En tanto, en la comparación mensual, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída de 0,2% respecto al mes anterior, y son cinco meses conseccutivos con esta tendencia.

FUERTE CAÍDA EN VENTAS DEN AUTOSERVICIOS MAYORISTAS

Por otro lado, el Índice de ventas totales a precios constantes en autoservicios mayoristas reflejó en agosto una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024.

Según el informe del Indec, el acumulado enero-agosto de 2025 registró una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada muestra un aumento del 1,0% respecto al mes anterior.

