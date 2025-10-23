El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular avanza con la forestación de la avenida 33

Se plantaron tipas, chivatos y plantas decorativas. Se dejaron los pozos preparados para continuar con la tarea en días venideros.

El Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular, a cargo de la forestación y perquisición de las avenidas, concentró sus esfuerzos en las cuadras de la fuente de la avenida 33 y aledañas.

Se trata de una zona de tierra dura, donde además hubo ripio durante mucho tiempo y la tierra es poco apta para el progreso de los árboles. De allí que el esfuerzo sea mayor dado que se hace la nutrición previa de la tierra antes de plantar.

Se plantaron tipas, chivatos y plantas decorativas. Se dejaron los pozos preparados para continuar con la tarea en días venideros. A lo largo de la semana, el Plan plantó un buen lote de Lapachos amarillos.

Se recuerda que el diseño de la avenida 33 fue realizado por arquitectos del Estudio Thays de Buenos Aires que visitaron la ciudad en 2008.

El camino en diagonal corresponde a la idea de internarse en el monte y los árboles plantados corresponden a todas las especies autóctonas e introducidas que se dan en la zona.

Con el objetivo de plantar en tierra fértil se aprovechó el rico contenido de una paca digestora que se halla en el mencionado lugar.

