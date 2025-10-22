Veda electoral 2025: qué está prohibido antes y durante las elecciones en Argentina

A 48 horas de los comicios del 26 de octubre comienza la veda electoral, que restringe actos proselitistas, encuestas y venta de alcohol. Qué se puede hacer, qué no y cuáles son las multas por incumplir la ley.

La veda electoral es el período de restricción que empieza 48 horas antes de las elecciones y finaliza tres horas después del cierre de los comicios. Su objetivo es garantizar un clima de reflexión y evitar propaganda política de último momento. En Argentina está regulada por el artículo 71 del Código Electoral Nacional.

El incumplimiento puede derivar en multas económicas, sanciones para candidatos y partidos e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que busca proteger la equidad y transparencia del proceso democrático.

Qué está permitido

La libertad de expresión no queda suspendida, siempre que no haya pedidos explícitos de voto ni difusión de propaganda.

Los medios pueden mantener su programación habitual, sin publicidad partidaria.

También está permitido circular, reunirse en ámbitos privados y consumir alcohol dentro del hogar.

Informar datos históricos, explicar cómo votar o difundir encuestas publicadas antes de la veda es válido.

Qué está prohibido

Actos de campaña o proselitismo.

Publicidad política paga en medios o redes sociales.

Difusión de encuestas, sondeos o boca de urna 48 horas antes y hasta 3 horas después de votar.

Publicación de resultados preliminares durante la jornada.

Espectáculos masivos o reuniones públicas no electorales.

Venta de alcohol desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

Entrega de boletas o propaganda a menos de 80 metros de las mesas de votación.

Apertura de locales partidarios dentro de ese radio.

Portar armas, banderas o distintivos partidarios desde 12 horas antes del comicio.

Inaugurar obras públicas o difundir propaganda gubernamental.

Multas y sanciones

Los partidos y medios pueden recibir multas de entre $ 50.000 y $ 300.000. Las personas físicas, entre $ 1.000 y $ 10.000. En casos reiterados, puede aplicarse inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Cámara Nacional Electoral habilita denuncias online y juzgados federales de turno durante el fin de semana electoral.

Horarios clave

La veda comienza el viernes 24 de octubre a las 8 y termina el domingo 26 a las 21, cuando se cumplen tres horas del cierre de urnas. En elecciones desdobladas, rige el mismo esquema, salvo excepciones provinciales.

Fuente:diariochaco

