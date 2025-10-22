Un banco deberá pagar $63 millones a una empresa por una estafa virtual

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista condenó al Banco de Galicia a devolver casi 10 millones de pesos a la firma Bulca S.R.L, y a pagar una indemnización, por una estafa sufrida mediante «phishing».

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista condenó al Banco de Galicia a devolver casi 10 millones de pesos a la firma Bulca S.R.L, y a pagar una indemnización total de más de 63 millones por una estafa sufrida mediante «phishing».

El caso se originó el 2 de diciembre de 2022, cuando desde la cuenta corriente de la empresa de arándanos radicada en Bella Vista, se realizaron diez transferencias no autorizadas a cuentas de terceros, por un monto total de $9.997.933,70.

El representante de la firma detectó los movimientos minutos después e hizo la denuncia policial y los reclamos ante el banco, que no logró revertir las operaciones ni brindar respuesta satisfactoria.

Las pericias informática y contable confirmaron que se trató de una maniobra de phishing, realizada desde otra localidad y sin alertas de seguridad activadas por parte del sistema bancario.

FUNDAMENTOS

La jueza en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Niñez y Adolescencia de Bella Vista, destacó que la apariencia de confiabilidad del sistema online impone el uso del home banking y obliga a la entidad a garantizar su seguridad.

«A la luz de la normativa consumeril vigente, la responsabilidad del Banco ante las estafas electrónicas bancarias es innegable», sostuvo.

«Las normativas del Banco Central exigen a las entidades tomar medidas adecuadas para evitar daños o el agravamiento de los mismos», añadió, al remarcar que el banco no puede desligarse de su responsabilidad alegando culpa del usuario.

La magistrada también subrayó que la actividad bancaria «es riesgosa por naturaleza y debe contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones», citando jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá.

LA CONDENA

El fallo dictado el 23 de septiembre de 2025 ordena al Banco Galicia (Sucursal Goya) a restituir los $9.997.933,70 transferidos ilegalmente, pagar $749.000 por daño emergente (gastos judiciales y periciales) y abonar $17.440.728,72 por pérdida de chance, vinculada al rendimiento que la empresa habría obtenido en plazos fijos.

Además, deberá incorporar $35.234.578 en concepto de daño punitivo, como sanción ejemplar por la inacción del banco. Los montos totalizan $63.422.240,40, más intereses a la tasa activa del Banco Nación hasta el pago total.

PRECEDENTE EN MATERIA DE ESTAFAS

El fallo marca un precedente en Corrientes al reafirmar la responsabilidad objetiva de las entidades financieras frente a las estafas electrónicas sufridas por consumidores o empresas.

La jueza destacó la necesidad de que los bancos implementen mecanismos de prevención, alerta y respuesta inmediata, recordando que «no basta con ofrecer plataformas digitales: deben ser seguras y confiables».

fuente:datachaco

