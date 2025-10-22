La Justicia ordenó restablecer las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas

La resolución obliga a la ANDIS y a la ANSES a reactivar los haberes retenidos y garantizar el acceso a los beneficios interrumpidos en los últimos meses.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá reanudar el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez que habían sido suspendidas en los últimos meses. Así lo establece la Resolución 12621/2025, publicada este miércoles 22 de octubre en el Boletín Oficial, en cumplimiento de un fallo judicial que dispuso reactivar los haberes retenidos y detener las auditorías mientras se analiza el fondo del caso.

La medida responde a una sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que hizo lugar a una acción de amparo colectivo impulsada por la Defensoría del Pueblo provincial junto a organizaciones de personas con discapacidad.

El juez ordenó a la ANDIS restablecer los pagos en un plazo máximo de 24 horas y suspender las auditorías sobre las pensiones, al considerar que esas revisiones vulneraban derechos fundamentales. Además, dispuso que el organismo se abstenga de iniciar nuevos procesos de control mientras esté vigente la medida cautelar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fue notificada para reactivar las prestaciones y efectuar los pagos correspondientes. Según el texto oficial, los fondos necesarios para cumplir con el fallo se tomarán del presupuesto vigente de la Agencia Nacional de Discapacidad.

¿Quiénes volverán a cobrar y desde cuándo?

El fallo tiene alcance nacional y alcanza a todas las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en el marco de las auditorías.

No será necesario realizar ningún trámite: la restitución se concretará de forma automática una vez que ANDIS y ANSES implementen la orden judicial.

El restablecimiento de los haberes comenzará con el calendario de pagos de noviembre de 2025, mes en el que los beneficiarios volverán a percibir la prestación con la movilidad vigente. Además, recibirán los montos retroactivos correspondientes a los meses en que el beneficio estuvo interrumpido.

fuente:datachaco

Comentarios