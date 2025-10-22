Fuerte accidente en Sáenz Peña: una de las menores fue dada de alta

«La joven Maldonado ya fue dada de alta, ingresó con politraumatismos, pero fueron principalmente contusiones. Los estudios de cuerpo entero no revelaron lesiones internas. Está lúcida, comunicativa, se alimenta sola y se moviliza con normalidad», explico el doctor Daniel Ramos.

Respecto al estado del resto de los jovenes aclaró que «en ninguno de los cuatro chicos hay posibilidad de muerte cerebral», aseguró el profesional, descartando versiones que circularon en redes sociales».

Sobre la paciente más comprometida, una joven de 16 años, explicó que «la chica ingresó con politraumatismos y traumatismo de cráneo grave. Permanece inconsciente, pero moviliza los brazos y las piernas, lo cual indica que no hay signos de muerte cerebral. Su estado actual se debe a un edema cerebral importante, pero evoluciona bien, ayer por la tarde incluso comenzó a intentar hablar».

En relación con el joven que conducía el rodado indicó que «presenta traumatismo de cráneo y edema cerebral. Se encuentra inconsciente, pero evoluciona favorablemente bajo tratamiento médico».

Sobre la cuarta paciente, señaló que sufrió una fractura en el tercio medio del fémur derecho y otra en el radio del antebrazo derecho. Sera trasladada a la ciudad de Resistencia para ser operada ya que dada su edad, la intervención requiere un especialista experimentado para evitar complicaciones en los cartílagos de crecimiento. Está lúcida, conversa con su familia, y se alimenta normalmente, por lo que su evolución también es favorable».

Finalmente, el Dr. Ramos valoró el acompañamiento constante de las familias y el entorno escolar de los adolescentes:

«Desde el primer momento los padres estuvieron presentes. Han sido sumamente contenedores».

