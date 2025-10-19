Un chaqueño fue a ver un recital a Asunción y perdió la vida atragantado

En un episodio que la policía paraguaya está investigando, el hombre de 35 años falleció atragantado cuando comía un asado en una plaza de la capital paraguaya.

Este sábado cerca de las 15.30, un chaqueño de 35 años falleció en la plaza «Rodriguez de Francia» de Asunción, tras atragantarse mientras comía, de acuerdo con lo informado por miembros de la policía local. Según los datos recogidos por las autoridades, tras entrevistar a quienes compartían un asado con el fallecido, había viajado con amigos para asistir al concierto del grupo «La Renga», este mismo sábado en horas de la noche.

El hombre fue identificado como Néstor Torres, de 35 años y oriundo de la provincia de Chaco. Según el testimonio logrado por periodistas del canal C9N de Paraguay, la situación se produjo alrededor de las 15.30 cuando un grupo de personas pidieron la ayuda de policías que estaban de recorrida preventiva en la zona, muy cercano al Palacio presidencial en la zona histórica de la ciudad.

Los primeros en arrobar, de acuerdo con lo detallado por las autoridades fueron integrantes del cuartel de bomberos y encontraron al joven inconsciente; de igual manera intentaron realizar las «maniobras de Heimlich», pero todo intento fue en vano para salvar la vida del hombre. Aparentemente, el episodio fue por un trozo de asado que había sido realizado en la misma plaza. Cuando Torres comenzó a hacer gestos pidiendo ayuda, sus amigos corrieron a buscar a los uniformados, pero todo tuvo un desenlace fatal.

La fiscal de turno Claudia Aguilera indicó poco después que se comunicó con el Consulado Argentino para realizar los trámites correspondientes, mientras se espera el informe forense que confirme la causa exacta del fallecimiento.

