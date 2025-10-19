Tras operativo detuvieron a cinco personas y secuestraron una moto

Durante la madrugada, personal de la División Patrulla Preventiva realizó varios procedimientos en el marco del Programa de Prevención Metropolitana, que finalizaron con personas demoradas, un detenido con pedido de captura y el secuestro de una motocicleta por maniobras peligrosas.

El primer hecho ocurrió, alrededor de las 02:00, en avenida Chaco y Nicaragua, donde fue demorado un hombre de 34 años, quien al ser identificado mediante el sistema Si.Ge.Bi., presentó un pedido activo de aprehensión dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal N° 5, en una causa por “Supuesto hurto en contexto de violencia de género”, a solicitud de la Comisaría Cuarta de Resistencia.

Simultáneamente, otro grupo policial intervino en la intersección de calles Salta y Pereyra, donde fueron demorados dos sujetos de 24 y 29 años, quienes se encontraban promoviendo desorden en la vía pública. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Décima de Resistencia.

Por último, sobre la calle Lestani al 750, procedieron al secuestro de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, ya la conducción de sus ocupantes, del conducto de 25 y su acompañante de 22 años, quienes circulaban realizando maniobras peligrosas. Los conducidos y el rodado secuestrado fueron remitidos a la Comisaría Octava.

