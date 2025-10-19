Rescatan e internan a una mona Carayá quemada por un tendido eléctrico en Resistencia

Una mona Carayá, que estaría preñada, fue rescatada con graves quemaduras en el parque autódromo de Resistencia luego de electrocutarse con un tendido eléctrico. Permanece bajo cuidado veterinario.

El sábado por la noche, un hombre dio aviso a la Policía sobre una mona Carayá aparentemente preñada que había sido rescatada horas antes en el parque autódromo de Resistencia. El animal presentaba quemaduras, posiblemente provocadas por el contacto con un tendido eléctrico.

Ante la situación, los efectivos trasladaron al primate para que reciba atención veterinaria. El profesional que la asistió diagnosticó quemaduras de diversos grados, pérdida de tejidos y amputaciones en las falanges de la mano derecha, además de una inflamación generalizada en la boca y el rostro.

El veterinario le administró antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos. Tras la primera atención, la mona fue derivada a otro centro veterinario, donde permanece en observación.

