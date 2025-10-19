Le robaron la moto cuatro hombres y horas más tarde, el rodado apareció abandonado

El hecho inicial ocurrió cerca de las 22:30 del sábado, cuando un joven de 22 años circulaba por la intersección de avenida Arribalzaga y calle Dodero.

En ese momento, fue interceptado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas, le robaron su motocicleta Honda Tornado color rojo y blanco.

Tras la denuncia del damnificado, el personal policial inició un operativo de búsqueda. Horas más tarde, alrededor de las 05:30, los agentes del Servicio Externo de la Quinta hallaron el rodado abandonado en inmediaciones de calle Fortín Alvarado y calle 29.

El rodado fue secuestrado y restituido a su propietario, mientras que continúan las tareas investigativas a fin de demorar a los supuestos los autores del hecho.

