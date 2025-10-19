La Verde celebró sus 108 años con la repavimentación de la avenida principal

Una obra que incluyó la demolición y reconstrucción de la calzada de hormigón mejorando la accesibilidad, la transitabilidad y la seguridad vial en la zona.

El gobernador Leandro Zdero acompañó anoche el acto central por el 108° aniversario de La Verde , junto al intendente Federico Peón, funcionarios provinciales, autoridades locales, representantes institucionales y vecinos que se sumaron a una jornada llena de emoción, historia y progreso.

Además, durante la celebración se realizó la entrega de tablets a instituciones educativas en el marco del Plan de fortalecimiento a la educación, como parte del compromiso del Gobierno provincial con la inclusión digital y el aprendizaje en toda la provincia.

En su mensaje, el gobernador Leandro Zdero agradeció a la comunidad por el cálido recibimiento y destacó el espíritu de los vecinos: «Hoy celebramos 108 años de historia, de luchas, sacrificios y logros. Para nosotros acompañar esta fecha es algo especial, porque entendemos que los pueblos tienen que conocer su historia, pero también fortalecer su sentido de pertenencia . Y la gente de La Verde lo tiene, lo siente en carne propia: aman su tierra y eso es lo que queremos en cada rincón del Chaco».

Zdero subrayó además el trabajo conjunto con el gobierno local: «Nos pusimos a trabajar con el intendente Peón y con el ingeniero Canela para hacer a nueva toda la avenida. Verla hoy, terminada y hermosa, nos llena de orgullo. Seguiremos acompañando con más obras, como el Registro Civil y otras que están en agenda. Queremos un Chaco de oportunidades, con empleo, inversión y dignidad para los chaqueños».

El mandatario también agradeció el esfuerzo de los sectores que día a día sostienen la provincia: «Agradezco a la Policía que cuida nuestro territorio, al personal de salud, a los docentes que forman a nuestros chicos, a todos los que, con su trabajo, hacen que el Chaco crezca y se transforme. Este es el camino: trabajo, orden y esperanza».

En la parte final, el gobernador Zdero deseó «un muy feliz día a todas las mamás de La Verde, a todas abrazarla con el corazón por la tarea que hacen todos los días, con sus hijos, todos nosotros somos orgullosos de las madres, a todas ¡feliz día!».

Por su parte, el intendente Federico Peón manifestó su orgullo y gratitud por las obras inauguradas y el acompañamiento del Gobierno provincial:»Empezar a contar esto es como contar un sueño. Cada paso de esta obra tiene un rostro: los trabajadores, albañiles, empleados municipales, proveedores, las mujeres que decoraron, los que pintaron, los que pusieron el hombro sin descanso. A todos ellos, gracias por hacerlo posible. Además, destacó el valor simbólico de la nueva avenida: «Ver hoy estos semáforos encendidos es el símbolo aspiracional de nuestra gestión: el trabajo como motor del pueblo. Este intendente eligió darle valor a quien agarra una pala, no a quien se esconde detrás de una red social. Porque el cambio está en quienes hacen, no en quienes critican».

«Gracias gobernador por su mirada especial hacia La Verde. Usted dijo ‘vamos a dar vuelta el pueblo’, y hoy esa frase es una realidad que podemos ver y sentir. En nombre de todos los vecinos, gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento y esperanza», concluyó el intendente.

Comentarios