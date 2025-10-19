Investigan el incendio intencional de un jardín de infantes en Misión Nueva Pompeya

Vecinos del lugar alertaron a la Policía sobre fuego en la institución y declararon haber visto a un grupo de jóvenes de la etnia Wichí quienes habrían forzado la entrada y prendido fuego un armario.

Un grupo de jóvenes de la etnia Wichí habría ingresado al Jardín de Infantes Anexo de la Escuela N° 1006 «Valerio Alejo», en el barrio Nuevo, y provocó un incendio que dañó un armario y parte de un aire acondicionado. Vecinos del lugar lograron apagar el fuego antes de que se propagara.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió este domingo alrededor del mediodía, cuando personal de la Guardia de Prevención fue alertado sobre un foco ígneo en el establecimiento escolar. Al llegar, los agentes constataron los daños materiales y se entrevistaron con la docente a cargo quien relató que vecinos la habían notificado del siniestro.

De acuerdo con su testimonio, los presuntos vándalos habrían forzado la reja de una ventana para ingresar y prender fuego un armario dentro del aula. Gracias a la intervención de los vecinos, el incendio fue sofocado rápidamente.

Hasta el momento no se determinaron los culpables del hecho y la Policía se encuentra en el lugar continuando la investigación.

