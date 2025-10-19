Golpeó y amenazó a su expareja: fue detenido tras darse a la fuga

Un hombre de 29 años, con varias causas por violencia de género y pedido de captura vigente, amedrentó a su expareja en su vivienda este domingo en Resistencia.

Un hombre fue detenido este domingo en Resistencia tras ser denunciado por agredir y amenazar a su expareja. Además, al ser identificado, se constató que tenía un pedido de detención activo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Toledo al 3000, aproximadamente. Allí, una mujer de 35 años denunció que su expareja, de 29 años, la golpeó y la amenazó antes de darse a la fuga. La víctima manifestó también que el agresor ya contaba con denuncias previas por hechos de violencia.

Tras el aviso al sistema de emergencias, efectivos policiales acudieron al domicilio y, posteriormente, se dirigieron hasta la vivienda del sospechoso, ubicada en pasaje Carlos Hardy al 2900, donde lograron su demora.

El hombre fue identificado como R.A.A., de 29 años, y al verificar sus antecedentes en el sistema SIGEBI, los agentes confirmaron que presentaba un pedido activo de aprehensión. Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

