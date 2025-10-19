Desde el Gobierno volvieron a cruzar a la oposición: «El 26 se les acaba la pólvora»

En 8 meses de incesante patardeo. Ni así pudieron voltear a Milei», señaló el subsecretario de Prensa, Javier Lanari en X. El mensaje fue recompartido por el presidente, Javier Milei.

A una semana de las elecciones, el Gobierno nacional volvió a cruzar a la oposición. En medio de una campaña electoral con múltiples acusaciones, desde el Ejecutivo arremetieron contra la oposición a la que acusaron de intentar «voltear a Milei», y advirtieron «el 26 se les acaba la pólvora».

El que se expresó fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, principal candidato a ocupar el cargo de Vocero presidencial, una vez que Manuel Adorni asuma su banca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, Lanari utilizó su cuenta oficial de X, en la que señaló que, desde el inicio de la campaña, «fueron 8 meses incesantes de patardeo».

La publicación tuvo rápida repercusión, sobre todo después de que el propio presidente, Javier Milei recompartiera el posteo en su cuenta de X, en una semana en la que se mostró activo, al cierre de la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

«No hay antecedente de semejante asedio de todo un sistema putrefacto a un plan económico. Fueron 8 meses de incesante patardeo. Ni así pudieron voltear a Milei. El 26 se les acaba la pólvora», indica el mensaje en la red social.

Luego de su encuentro con Donald Trump, y en medio de las expectativas por los detalles del acuerdo, Milei arrancará este lunes los últimos cuatro días de campaña, en una elección que pondrá en juego el 50% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

