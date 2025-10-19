Demoraron a un menor que realizaba maniobras peligrosas con su moto

Cabe mencionar que este adolescente fue filmado por sus amistades y subido a redes sociales, mientras realizaba piruetas similares en la motocicleta incautada.

Este viernes por la tarde un menor fue demorado por realizar maniobras peligrosas denominadas como «Willy».

Los agentes realizaban recorridas de prevención y se encontraron con este joven de 17 años, que realizaba maniobras en zig zag y «Willy». El personal, al observar esto, rápidamente acudió hasta el lugar que se detuvo para demorarlo.

Al realizar el pedido de papeles vieron en los documentos que el joven era menor de edad, por lo cual se procedió al secuestro formal del rodado con acta contravencional.

Se consultó a la Unidad de Protección Integral (UPI), que dispuso que el menor fuera entregado a sus progenitores.

Cabe mencionar que este adolescente fue filmado por sus amistades y subido a redes sociales, mientras realizaba piruetas similares en la motocicleta incautada.

