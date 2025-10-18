Murió un hombre apuñalado en Fontana: detuvieron a su pareja y a su expareja

Hay denuncias cruzadas. La pareja actual acusa a la expareja del hombre como la autora del crimen, mientras que la expareja dice lo contrario. Hay un testigo que complicaría más a la pareja actual.

Un hombre de 43 años murió en la madrugada de este sábado luego de ser apuñalado durante una pelea en el barrio Querini de Fontana. Por el hecho, dos mujeres, una de ellas su expareja, fueron detenidas acusadas del crimen.

Según el parte policial, todo comenzó alrededor de las 22:00 del viernes, cuando en la vía pública se cruzaron Jorge Rodolfo Zaya y su pareja, .P.Q de 27 años, con su expareja J.E.V de 25 año.

En la denuncia policial hay informaciones cruzadas, ya que, la expareja del fallecido manifestó en medio de una discusión entre los tres, la actual pareja de Zaya habría intentado agredir a la expareja con un cuchillo tipo Tramontina, pero la herida terminó impactando en el pecho del hombre.

Por otro lado, la actual pareja de Zaya denunció lo contrario. La misma explicó que ella presenció cuando el fallecido y su expareja estaban discutiendo y fue ella quien lo lesionó con un cuchillo tipo tramontina, para luego darse a la fuga.

Si bien hasta el momento todo es materia de investigación, un testigo manifestó que vio a la actual pareja de Zaya arrojar un bolso al patio de su casa. En el mismo hallaron una sábana, un cuchillo tipo Tramontina y elementos de higiene femeninos.

Tras este episodio, el hombre fue trasladado de urgencia por familiares al Hospital Fleitas de Fontana y luego derivado al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó en estado crítico con una herida de arma blanca en la región paraesternal derecha. Pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, falleció horas después producto de un shock hipovolémico post operatorio.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del Departamento de Investigaciones Complejas y de la Comisaría Tercera de Fontana intervino en el lugar, donde fueron detenidas las dos mujeres involucradas.

La causa, que en un principio fue caratulada como «Supuestas lesiones graves con arma», fue recaratulada como «Supuesto homicidio» tras el fallecimiento de la víctima. Interviene el Equipo Fiscal N°1, que dispuso la aprehensión de Villalba y Quintana, así como el secuestro de los elementos encontrados para peritajes del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El cuerpo de Zaya fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la correspondiente autopsia.

