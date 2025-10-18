La Unidad Médica Educativa UNCAUS esta en alerta por la falta de pago por parte del INSSSEP

El Doctor Jhonny Curtis, Director de la Unidad Médica Educativa UNCAUS (UME), dió a conocer sobre la deuda de Insssep con prestadores, la situación de los afiliados y las perspectivas de solución en el corto y mediano plazo.

El Doctor Curtis reconoció que Insssep tiene una deuda importante y atrasada con la UME, porque la obra social no realizó el pago de prestaciones realizadas desde junio hasta el mes en curso. «La estamos pasando bastante mal, tenemos problemas para pagar los salarios y comprar los insumos debido a esta falta de pago y actualización de aranceles» manifestó el profesional.

Destacó que pese a esta crítica situación que viven por la falta de respuestas por parte del Insssep, gracias al Rector Germán Oestmann estan sobrellevando esta crisis, ya que apoya y respalda a la UME con el pago de sueldos y la compra de algunos insumos, permitiendo así que aún no se hayan hecho restricciones en algunas prestaciones médicas. «De continuar esto así vamos a tener que comenzar a restringir a la obra social del Insssep, porque ni siquiera nos atienden y no hay ningún tipo de respuesta en lo absoluto. Todavía no le cobramos a los afiliados pero vamos a tener que comenzar hacerlo porque ellos estan siempre en el medio, hacen su aporte a la obra social pero, es la obra social que no paga las prestaciones» concluyó el Doctor Curtis.

Comentarios